Названа причина смерти Сергея Доренко

Журналист Сергей Доренко погиб из-за гемотампонады – нарушения функций сердца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы. Результаты вскрытия, которое прошло в морге при Троекуровском кладбище, показали, что у журналиста было обнаружено скопление жидкости, препятствующее нормальной работе сердца.

Титан российского телевидения Сергей Доренко трагически погиб в День Победы, 9 мая. Еще утром журналист делился в своем Twitter казусами, которые произошли во время военного парада на Красной площади, а вечером стало известно, что Доренко не стало.

Нахожу много символичного в том, что на параде блистает, в частности, полиция и жандармерия. В этой связи, ожидал бы участия также и подразделений ФСИН — Расстрига (@rasstriga) 9 мая 2019 г.



Журналист был за рулем мотоцикла – он ехал по улице Земляной Вал – когда вдруг внезапно почувствовал себя плохо. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал. Приехавшие на место ДТП врачи диагностировали смерть.

Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения. На ролике видно, как байкер едет по правой полосе дороги. Неожиданно мотоциклист делает резкий поворот влево, проносится через несколько полос, выруливает навстречку и падает. Никто из других участников движения не пострадал.