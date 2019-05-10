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Названа причина смерти Сергея Доренко

У телеведущего были проблемы с сердцем.

Названа причина смерти Сергея Доренко
Сергей Доренко. Фото: globallookpress.com

Журналист Сергей Доренко погиб из-за гемотампонады – нарушения функций сердца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы. Результаты вскрытия, которое прошло в морге при Троекуровском кладбище, показали, что у журналиста было обнаружено скопление жидкости, препятствующее нормальной работе сердца.

Титан российского телевидения Сергей Доренко трагически погиб в День Победы, 9 мая. Еще утром журналист делился в своем Twitter казусами, которые произошли во время военного парада на Красной площади, а вечером стало известно, что Доренко не стало.


Журналист был за рулем мотоцикла – он ехал по улице Земляной Вал – когда вдруг внезапно почувствовал себя плохо. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и упал. Приехавшие на место ДТП врачи диагностировали смерть.

Позже в Сети появилось видео с камер наблюдения. На ролике видно, как байкер едет по правой полосе дороги. Неожиданно мотоциклист делает резкий поворот влево, проносится через несколько полос, выруливает навстречку и падает. Никто из других участников движения не пострадал.

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Названа причина смерти Сергея Доренко
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