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Меган Маркл и принц Гарри могли назвать первенца в честь любимого кота

Экс-актриса относилась к домашнему питомцу как к члену семьи.

Меган Маркл и принц Гарри могли назвать первенца в честь любимого кота
Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Фото: globallookpress.com

Имя своему первому ребенку, который появился на свет 6 мая, могла придумать герцогиня Сассекская. Такое мнение высказали журналисты сайта The Sun. По данным издания, любимого кота Меган Маркл звали Арчи. Животное погибло, когда актриса училась в университете.

«Дориа Рэгланд спасла Арчи, он стал членом их семьи. Не удивительно, что Меган назвала своего малыша в честь кота, ведь она очень любила своего питомца», – цитирует The Sun близкого друга семьи Маркл.

Примечательно, что в удаленном микроблоге герцогини было много роликов с домашним любимцем. Журналисты считают, что Меган придумала кличку коту в честь героя комиксов Archie, которые коллекционировала вместе с отцом.

Меган Маркл гладит кота Арчи
Меган Маркл гладит кота Арчи. Фото: The Sun.

Напомним, малыш Сассекский родился 6 мая. Уже 8 мая супруги показали сына миру. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. По данным букмекеров, имя Арчи было в числе аутсайдеров со счетом 100/1. Примечательно также, что подданные королевы Елизаветы II поначалу были разочарованы именем для ребенка. В комментариях к многочисленным публикациям поклонники королевской семьи сравнивали имя сына принца Гарри с собачьей кличкой. Позже эксперты называли имя Арчи «свежим и очень современным».

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Меган Маркл и принц Гарри могли назвать первенца в честь любимого кота
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