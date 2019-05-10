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Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка

Звезда реалити-шоу вместе с супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу.

Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка
Ким Кардашян/ Фото: instagram.com/kimkardashian/

У суррогатной матери Ким Кардашян начались роды. Звезда реалити-шоу вместе со своим супругом Канье Уэстом прибыли в больницу, чтобы поддержать роженицу. Женщина должна родить им четвертого ребенка. О том, сколько по времени им придется ждать появления младенца, пока неизвестно.

15 января исполнился год после того, как в семье звездой пары появилась дочь Чикаго — она также родилась от суррогатной матери. Ким и ее муж планировали завести четвертого малыша от нее же, но выяснилось, что женщина забеременела своим собственным ребенком, и им пришлось искать другую кандидатуру.

В результате Кардашян и Уэст нашли еще одну женщину, которая согласилась выносить их ребенка. 2 января 2019 года пресса сообщила, что у пары будет четвертый малыш, а спустя шесть дней стало известно, что у них будет еще один сын.

Ким и Канье обеспечили суррогатную мать всем необходимым, а также вместе с ней посещали врачей, чтобы убедиться, что беременность протекает нормально.

Хотя Кардашян после появления на свет второго ребенка очень хотела родить сама, она не смогла это сделать из-за медицинских противопоказаний – после рождения сына Сейнта (3 года) у нее диагностировали приросшую к мышечному слою плаценту, пишет Mirror.

Напомним, что у Ким и Канье, кроме Сейнта и Чикаго, есть старшая дочь – пятилетняя Норт.

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беременность и родыКим Кардашянсуррогатная матьсуррогатное материнство
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Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка
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