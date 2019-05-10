Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма

Резонанс, вызванный рождением первенца у принца Гарри и Меган Маркл, не утихает. После того, как новоиспеченные родители показали миру сына и рассказали, как назвали ребенка, на официальном сайте королевской семьи у малыша появилась личная страница. Однако пресс-служба Кенсингтонского дворца в спешке допустила ошибку, которую заметили внимательные пользователи. Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул. В фамилии у Арчи написали, что он является первым ребенком герцогов Кембриджских.

Первым оплошность заметил королевский обозреватель Омид Скоби. Он сделал скриншот сайта и опубликовал его в Twitter.

I think I speak for all of us who have been working on the Baby Sussex Story when I say that mistakes happen to the best of us when we’re tired! pic.twitter.com/0pSqHJEdlt — Omid Scobie (@scobie) 8 мая 2019 г.

«Скажу от имени всех, кто освещает историю ребенка Сассекского – даже лучшие из нас порой ошибаются из-за усталости», – написал журналист. Многие с ним согласились, но пользователи не удержались от повода пошутить.

«Интересно, а герцоги Кембриджские в курсе? Мне кажется, что они не знают об этой новости»; «Кто-то должен сообщить Кейт, что у нее есть еще ребенок», «Это серьезная ошибка, нельзя было допустить такого», – считают в соцестях.

Напомним, первенец Меган и Гарри родился утром 6 мая. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Позже супруги Сассекские сообщили, что у мальчика не будет никакого титула и их сын не станет именоваться графом Дамбартоном. Таким образом Меган Маркл и принц Гарри решили обезопасить малыша от излишнего внимания общественности и воспитывать его как обычного ребенка.