Из-за ошибки на сайте королевской семьи Арчи стал сыном Кейт и Уильяма

Резонанс, вызванный рождением первенца у принца Гарри и Меган Маркл, не утихает. После того, как новоиспеченные родители показали миру сына и рассказали, как назвали ребенка, на официальном сайте королевской семьи у малыша появилась личная страница. Однако пресс-служба Кенсингтонского дворца в спешке допустила ошибку, которую заметили внимательные пользователи. Малыша подписали как сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В рассказе о ребенке Меган Маркл и принца Гарри был перепутан титул. В фамилии у Арчи написали, что он является первым ребенком герцогов Кембриджских.

Первым оплошность заметил королевский обозреватель Омид Скоби. Он сделал скриншот сайта и опубликовал его в Twitter.

I think I speak for all of us who have been working on the Baby Sussex Story when I say that mistakes happen to the best of us when we’re tired! pic.twitter.com/0pSqHJEdlt

— Omid Scobie (@scobie) 8 мая 2019 г.