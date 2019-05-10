Аварию Сергея Доренко зафиксировали видеокамеры

В четверг, 9 мая, во второй половине дня в Москве начался ливень. 59-летний Сергей Доренко ехал на байке по мокрой трассе. Канал «360» опубликовал запись с уличной видеокамеры, которая зафиксировала гибель журналиста.

На ролике видно, как байкер едет по крайней правой полосе дороги. Неожиданно мотоциклист делает резкий поворот влево, проносится через несколько полос, выруливает навстречку и падает. Ни с одним из других участников движения транспортное средство не столкнулось.

Смерть Сергея Доренко произошла не из-за полученных в результате падения травм, а по естественным причинам. У журналиста был приступ острой сердечной недостаточности, из-за которого его сердце остановилось и он не смог справиться с управлением мотоцикла. Ранения, которые он получил при аварии, были совместимы с жизнью.

Врачи скорой помощи в течение 20 минут пытались реанимировать журналиста, однако им так и не удалось его спасти.

Выяснилось, что байк марки Triumph, на котором разбился Сергей Доренко, был приобретен им совсем недавно.

Как сообщал сайт Teleprogramma.pro ранее, мэтр отечественного телевидения будет похоронен на Троекуровском кладбище.