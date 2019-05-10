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Пугачева и Николаев много лет назад чудом не погибли под колесами автобуса

Композитор решил покатать Примадонну на санках, и они выехали на дорогу.

Пугачева и Николаев много лет назад чудом не погибли под колесами автобуса
Игорь Николаев и Алла Пугачева/globallookpress.com

Известный композитор и певец Игорь Николаев в эфире программы «Он и она» на телеканале «ТВ-Центр» поведал шокирующий факт из жизни Аллы Пугачёвой. Оказывается, много лет назад они просто каким-то чудом не погибли с Примадонной под колесами автобуса. Николаев решил покатать звезду на санках по ее просьбе. На Пугачевой была знаменитая песцовая шапка, в которой ее можно увидеть на некоторых снимках в соцсетях.

Пугачева могла погибнуть под колесами автобуса/globallookpress.com

«Я вывез ее через арку. Вдруг наш дворик кончился и началась проезжая часть. А на улице снега нет. И асфальт. И санки застряли», — заявил музыкант.

В это время на звезд на приличной скорости ехал автобус. Водитель не мог свернуть в сторону из-за сугробов по бокам. Композитор и Примадонна стояли словно вкопанные и уже мысленно прощались с жизнью.

Водитель удалось остановить автобус в метре от звезд. Николаев в тот момент подумал, что мужчина выскочит с ломом и просто начнет их бить. Ситуацию спасла Примадонна. Она сняла песцовую шапку и начала петь свой хит «Арлекино», чтобы водитель ее узнал. Шофер просто стоял шокированный. Позже звезды обнаглели до такой степени, что даже попросили водителя их покатать, сообщает «Комсомольская правда».

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Алла ПугачеваИгорь Николаевинтересный случай
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Пугачева и Николаев много лет назад чудом не погибли под колесами автобуса
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