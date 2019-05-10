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Умер известный британский комик Фредди Старр

Артисту было 76 лет.

Умер известный британский комик Фредди Старр
фото: кадр из шоу Фредди Старра

В четверг, 9 мая, в испанском городе Михас в своем доме ушел из жизни известный британский комик и актер Фредди Старр, которому было 76 лет. По информации Daily Mail, звезду обнаружили лежащим на полу.

Издание отмечает так, что в последнее время у Старра были серьезные проблемы со здоровьем: давно известно, что артист был астматиком, а девять лет назад он перенес сердечный приступ. На данный момент о причинах смерти ничего неизвестно, вскрытие медики собираются провести 10 мая. В настоящее время коллеги и многочисленные друзья артиста выражают его близким соболезнования.

В разные годы своего творческого пути Фредди Старр пел в поп-группе, блистал в своем авторском шоу. А три года назад он покинул Великобританию. Причиной отъезда стал проигранный звездой суд, в ходе которого артиста обвиняли в сексуальных домогательствах.

Напомним, 3 мая ушел из жизни Питер Мэйхью, исполнивший роль Чуббаки в «Звездных войнах».

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обвинения в домогательствахумер актерФредди Старр
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Умер известный британский комик Фредди Старр
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