Отношения Ольги Бузовой и ее сестры Анны могут измениться

С тех пор, как популярная певица Ольга Бузова поссорилась со своей сестрой Анной, прошло уже несколько месяцев. За это время телеведущая не раз выставляла на своей странице в социальной сети Instgaram снимки с родителями, но вот с сестрой, похоже, звезда совсем не общается.

Слухи о причинах разрыва отношений хотят самые разные: от зависти, которую начала испытывать Анна к успехам Ольги, до конфликта из-за того, что сестры не поделили родителей. Известно, что отец Ольги Бузовой больше внимания уделяет старшей дочери. Кроме того, поговаривают, что Анна присвоила идею бизнеса, автором которой является ведущая «Дома-2».

Но, вполне возможно, что с мертвой точки ситуацию сдвинет недавняя публикация Ольги в соцсети, в которой она рассказала своим фанатам в встрече с отцом, которая произошла в одном из московских ресторанов.

Подписчики снова отметили, что в этой семейной идиллии не хватает Анны. Ведь главное, что есть в жизни человека – это близкие, любящие люди, которые во всем поддерживают. Как отмечает издание «7 дней», фанаты артистки даже попросили маму вмешаться в конфликт сестер. Кроме того, поклонники выразили надежду, что дружба Анны и Ольги возобновится. Ну, или хотя бы Ольга расскажет о причинах непримиримой вражды.

Кстати, не всегда комментаторы в Сети относятся так благодушно, заботливо и участливо к скандально известной Бузовой. Несколько последних публикаций в соцсети вызвали большую волну критики в адрес артистки, которая, по мнению поклонников, продолжает выбирать неудачные и вульгарные наряды.