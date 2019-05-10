Беременность и роды Меган Маркл обошлись британским налогоплательщикам в 1,1 миллиона фунтов стерлингов

Журналисты отмечают, что это были очень дорогие девять месяцев.

«Меган на миллион» — так называют британские журналисты супругу принца Гарри, родившую 6 мая своего первенца, сына Арчи. Все потому, что они не поленились и посчитали, сколько потратила за весь период своей беременности и родов бывшая актриса. Оказалось, для британских налогоплательщиков это были очень дорогие девять месяцев — на 1,1 миллиона фунтов стерлингов.

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За это время, например, только на одежду, которая состояла из множества дизайнерских вещей, составил более полумиллиона. И, как и любая будущая мать, она также занималась некоторыми процедурами, включая акупунктуру в спа-салоне в Западном Лондоне. Только за иглоукалывание Меган отдала почти девять тысяч фунтов стерлингов. Затем была шумная история с вечеринкой в Нью-Йорке, по случаю своей беременности, на которой, кстати, побывали Амаль Клуни и Серена Уильямс. Перелет, охрана, организация праздника, дизайнерские кондитерские сладости – все это стоило простым британцам примерно 388 тысяч фунтов, пишет Daily Mail.

Не меньше разговоров было и по поводу реконструкции Фрогмор-коттерджа – особняка, в котором теперь поселилась королевская семья. Только ремонт детской, при котором, по слухам, использовалась краска с добавлением розмарина и эвкалипта, обошелся более, чем в 50 тысяч. Роды в частной больнице стоили более 15 тысяч фунтов, а наряд и украшения для фотосессии, на которой Маркл и Гарри представили своего сына публике, оценивается примерно в две тысячи.

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Кроме того, за несколько недель до рождения маленького Арчи герцог и герцогиня Сассекские сбежали на отдых в роскошный отель Heckfield Place в Хэмпшире. Говорят, что пара забронировала самую дорогую квартиру стоимость 10 тысяч фунтов стерлингов за сутки, которая может похвастаться собственной столовой и частными террасами.

Напомним, Меган Маркл родила сына утром 6 мая. И уже спустя два дня молодые родители показали первенца публике назвали его имя. Кстати, одна британка сорвала большой куш, угадав, что супруги назовут своего ребенка Арчи.