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«Все это отдает психопатией»: Лена Миро раскритиковала Асмус и Харламова, которые завели дочери аккаунт в Instagram

Досталось от модного блогера и Яне Рудковской с ее мужем Евгением Плющенко.

«Все это отдает психопатией»: Лена Миро раскритиковала Асмус и Харламова, которые завели дочери аккаунт в Instagram
фото: instagram.com/asmuskristina/

У редкой знаменитости сегодня нет аккаунта в популярных социальных сетях. Страницы звезд – не только еще одна площадка поделиться своими свежими снимками или творчеством, но и неплохой источник дохода, если, конечно, у селебритис достаточное число подписчиков.

Многие звезды уже с малолетства приобщают к социальным сетям и своих детей, заводя в сетях их собственные аккаунты и наполняя за них ленту контентом. Именно это обстоятельство накануне раскритиковала блогер Лена Миро, назвав происходящее «психопатией».

Поводом к очередной публикации журналистки в ЖЖ стала новость о том, Кристина Асмус и Гарик Харламов завели для своей пятилетней дочери страницу в Instagram. Вспомнила Миро и о Яне Рудковской с Евгением Плющенко.

«Когда взрослый человек обращается к аудитории от имени ребенка, это, по-вашему, что? Психическое расстройство личности? Куриный помёт головного мозга?», — задается вопросом Миро.

Лена признается, что, в принципе, ей понятна гордость любой матери за своего ребенка, бесконечная любовь к нему.

«Но, елы-палы! Это же дикость: видеть фотографию ребенка, который еще вчера гадил в памперсы, и читать под ней его обращение к читателям со всеми знаками препинания», — негодует блогер.

В качестве примера Миро приводит одну из публикаций сына фигуриста и продюсера, в которой повествование идет от первого лица. По мнению журналистки, куда естественнее смотрелись бы слова написанные от лица самих родителей, ведущих аккаунт своего чада. Не «я в парке», а «мой ребенок в парке». Иначе все это отдает раздвоением личности, дурью, которой занимаются звездные и неумные родители, вовлекая своих детей на просторы соцсетей.

Напомним, не так давно Лена Миро раскритиковала Кейт Миддлтон. Она считает, что принца Уильяма уже тошнит от унылого вида своей жены.

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Гарик Харламов и Кристина Асмусдети звездИнстаграмЛена МироЯна Рудковская и Евгений Плющенко
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«Все это отдает психопатией»: Лена Миро раскритиковала Асмус и Харламова, которые завели дочери аккаунт в Instagram
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