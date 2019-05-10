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«Искал свое амплуа»: политики и журналисты вспоминают Сергея Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» умер в 59 лет.

«Искал свое амплуа»: политики и журналисты вспоминают Сергея Доренко
Фото: globallookpress

9 мая не стало талантливого, яркого, а потому неоднозначного российского журналиста Сергея Доренко, которому еще не исполнилось и 60. Для всех он был разный, для каждого – свой. Он был знаком со многими известными политическими и общественными деятелями, деятелями культуры и звездами, которые в эти минуты вспоминают журналиста.

По словам бывшего мэра Юрия Лужкова, Доренко для него был гением зла, злым, беспринципным человеком.
«Была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось — и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной», — цитирует экс-градоначальника Meduza.

А вот Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, отмечает, что журналист умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, легким человеком.

Дмитрий Киселев, телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня», уверен, что главред радиостанции «Говорит Москва», несмотря на брутальный образ, в душе был человеком ранимым, нежным и артистичным, искал свое амплуа.

Напомним, трагедия произошла 9 в тот момент, когда журналист ехал по Земляному валу в районе Николоямской улицы на своем любимом мотоцикле Triumph. Доренко потерял сознание прямо за рулем. Приехавшая на место ЧП «скорая» уже не могла помочь звезде.

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Тэги:

Владимир ЖириновскийВладимир Киселевумер Сергей ДоренкоЮрий Лужков
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«Искал свое амплуа»: политики и журналисты вспоминают Сергея Доренко
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