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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычной фобии

Спортсменка боится бабочек и не может объяснить причину своего страха.

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычной фобии
Евгения Медведева / Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева откровенно рассказала о необычном страхе. Так, спортсменка призналась, что очень сильно боится бабочек. Причем природу этой фобии девушка объяснить не может.

«Все боятся пауков, а я вот боюсь бабочек», — сказала Медведева в интервью канадской газете Winnipeg Free Press.

Фигуристка отметила, что при виде этого насекомого она одновременно начинает и плакать, и смеяться. Почему такое происходит с ней — Женя не знает. По ее словам, боязнь бабочек — довольно редкое явление. За всю свою жизнь она лишь один раз встретила человека с такой же фобией.

Напомним, недавно обладательница «серебра» Олимпиады в Пхенчхане участвовала в ледовом шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее. Для своего выступления Медведева выбрала весьма провокационный образ — она надела латексный розовый костюм и использовала яркий макияж.

Поклонники и зрители по-разному отнеслись к выступлению Евгении. Так, например, блогер Лена Миро заявила, что Медведева себя «явно исчерпала как фигуристка».

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Евгения Медведевастрахфигуристкафигурное катаниефобия
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычной фобии
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