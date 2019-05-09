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«Горел асфальт, ты был его герой»: Губерниев строчками из песни «Арии» простился с Доренко

Спортивный комментатор всегда считал журналиста «офигительно крутым и невероятно харизматичным».

«Горел асфальт, ты был его герой»: Губерниев строчками из песни «Арии» простился с Доренко
Дмитрий Губерниев/globallookpress.com

Известный спортивный комментатор телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев в Instagram высказался в связи со смертью популярного тележурналиста Сергея Доренко.

«Он был офигительно крутой и невероятно харизматичный. Журналист. Акула. Горел асфальт, ты был его герой. Прощайте, Сергей Доренко. Светлая память», — заявил Дмитрий Губерниев.

Сергей Доренко скончался в Москве на шестидесятом году жизни. Он ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Москвы. Неожиданно журналисту стало плохо. Скорее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Врачи, которые достаточно быстро приехали на место происшествия, в течение полутора часов пытались «завести» сердце журналиста, однако все их усилия оказались напрасными.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

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группа "Ария"Дмитрий Губерниевумер Сергей Доренко
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«Горел асфальт, ты был его герой»: Губерниев строчками из песни «Арии» простился с Доренко
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