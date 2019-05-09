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Стивен Сигал поделился впечатлениями после Парада Победы в Москве

Актер уже не первый раз посещает это торжественное мероприятие.

Стивен Сигал поделился впечатлениями после Парада Победы в Москве
Стивен Сигал / Global Look Press

9 мая в российских городах прошел традиционный Парад Победы. В Москве на нем присутствовали не только ветераны Великой Отечественной войны, представители руководства нашей страны, но и иностранные гости, в том числе голливудский актер Стивен Сигал.

Звезда американских блокбастеров по достоинству оценил праздничное мероприятие на Красной площади и поделился с журналистами своими впечатлениями.

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — цитирует Стивена Сигала телеканал «Звезда».

Голливудский актер пришел на торжественное мероприятие вместе со своей супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа. Сигал в интервью телеканалу также добавил, что ранее он уже бывал на парадах Победы в Москве, и ему они очень нравятся.

Напомним, что у Стивена Сигала, помимо американского, есть также российское и сербское гражданство. Паспорт РФ он получил в 2016 году.

Отметим, что помимо торжественного парада на Красной площади, в российской столице, как и других городах нашей страны, прошла акция «Бессмертный полк». В Москве в ней, помимо президента РФ Владимира Путина, приняли участие такие известные личности как Оксана Федорова, Даниил Спиваковский, Татьяна Васильева, Василий Лановой, а также Игорь Петренко. Кстати, он пришел почтить память воевавших предков вместе со своими детьми от брака с Екатериной Климовой.

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День ПобедыМосквапарад ПобедыСтивен Сигал
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Стивен Сигал поделился впечатлениями после Парада Победы в Москве
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