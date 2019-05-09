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«Последний раз общался с ним неделю назад»: Разин шокирован внезапной смертью Доренко

Продюсер «Ласкового мая» заявил, что беды ничего не предвещало.

«Последний раз общался с ним неделю назад»: Разин шокирован внезапной смертью Доренко
Андрей Разин/globallookpress.com

Популярный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался в связи со смертью Сергея Доренко. Он отметил, что журналист попал в ДТП в центре столицы, когда ехал на своем мотоцикле «Триум». Неожиданно Доренко упал. Как считает Разин, скорее всего причиной стал оторвавшийся тромб.

«Последний раз я с ним общался неделю назад, ничего не предвещало беды. Хороший был человек», — заявил Андрей Разин.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

Добавим, что врачи на протяжении почти полутора часов пытались «завести» сердце журналиста, однако все их усилия оказались тщетны. Пока не ясно, когда и где пройдет прощание с популярным журналистом, которому было всего 59 лет.

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«Последний раз общался с ним неделю назад»: Разин шокирован внезапной смертью Доренко
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