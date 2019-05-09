НОВОСТИ

«Ужас»: Владимир Соловьев принес соболезнования семье Доренко

Известный журналист умер в Москве после падения с мотоцикла.

«Ужас»: Владимир Соловьев принес соболезнования семье Доренко
Владимир Соловьев/globallookpress.com

Известный журналист Владимир Соловьев в Instagram высказался в связи со смертью своего коллеги Сергея Доренко. «Ужас. Искренние соболезнования семье и близким», — заявил он.

Отметим, что Сергей Доренко 9 мая упал со своего мотоцикла в Москве. Смерть наступила в результате естественных причин. Известно, что врачи больше часа пытались завести сердце журналиста, но у них нечего не вышло.

Доренко обожал кататься на мотоциклах. К смерти могло привести плохое самочувствие Сергея. По предварительным данным у него оторвался тромб.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

Вам может быть интересно:

«Ну, что, отличная смерть, все красиво»: Александр Невзоров отреагировал на кончину Сергея Доренко «Искал свое амплуа»: политики и журналисты вспоминают Сергея Доренко Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище

Тэги:

Владимир Соловьеввнезапная смертьпричины смерти ДоренкоСергей Доренкоумер Сергей Доренко
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ужас»: Владимир Соловьев принес соболезнования семье Доренко
Интересно?
Поделись с друзьями: