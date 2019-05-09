«Ужас»: Владимир Соловьев принес соболезнования семье Доренко

Известный журналист умер в Москве после падения с мотоцикла.

Известный журналист Владимир Соловьев в Instagram высказался в связи со смертью своего коллеги Сергея Доренко. «Ужас. Искренние соболезнования семье и близким», — заявил он.

Отметим, что Сергей Доренко 9 мая упал со своего мотоцикла в Москве. Смерть наступила в результате естественных причин. Известно, что врачи больше часа пытались завести сердце журналиста, но у них нечего не вышло.

Доренко обожал кататься на мотоциклах. К смерти могло привести плохое самочувствие Сергея. По предварительным данным у него оторвался тромб.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.