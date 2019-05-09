Певица Оксана Яковлева поздравила россиян с 9 Мая танцем на шесте в одних трусах

Подписчики возмутились такой выходкой в День Победы.

Певица и супруга бывшего подмосковного депутата Оксана Яковлева в очередной раз решила эпатировать публику.

В этот раз в священный для многих россиян праздник — День Победы — она решила поздравить своих соотечественников необычным образом. Яковлева в пилотке, гимнастерке и трусах эротично исполнила танец на шесте под композицию «Смуглянка» Якова Шведова.

«Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьёй идём на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить. Куда именно, пока не решили…», — подписала скандальный видеоролик в Instagram Яковлева.

Впрочем, далеко не все подписчики девушки остались в восторге от ее поздравления. Многие не постеснялись раскритиковать Оксану в комментариях.

«Кошмар…», «До чего же безмозглое и бесчувственное существо», «Ни стыда ни совести! В такой день такое исполнять!», «Танец хороший, но в другом костюме, зачем солдатскую форму так осквернять???», — возмутились интернет-пользователи в комментариях.

Стоит отметить, что Яковлева далеко не в первый раз эпатирует общественность. Осенью прошлого года она перекрыла МКАД для съемок своего клипа. Тогда девушку привлекли к административной ответственности.