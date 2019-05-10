«Моя мечта»: Анна Хилькевич намерена родить пятерых детей

Актриса Анна Хилькевич вместе со своим мужем, бизнесменом Артуром Волковым, и детьми отдыхает в Дубае. Звезда сериала «Универ» в это семейное путешествие взяла с собой няню, однако призналась, что, даже несмотря на помощь, времени на личный отдых катастрофически не хватает. По словам Хилькевич, они с мужем стараются много времени проводить с дочерьми.

Актриса рассказала, что мечтает иметь большую семью и стать многодетной матерью.

«Мы переехали к тусовочке поближе, моложусь. 5 детей – мечта моя», – рассказала Хилькевич, опубликовав снимок с малышами.

«Анна, ты вообще рожала? Выглядишь такой стройной», – оживились подписчики.

«После пятерых детей ты уже не будешь такой стройной и красивой», – высказались пользователи.

Напомним, Анну Хилькевич часто критикуют за излишний «тюнинг», но актриса не реагирует на едкие высказывания. Даже, наоборот, бывает, подшучивает над собой. Так, актриса иногда размещает фотографии, где иронично сообщает, что отправляется на очередную пластическую операцию.