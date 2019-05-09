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Еще один дракон: актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового героя в сериале

Поводом для долгих обсуждений послужил короткий пост актера Йохана Филипа Асбека, исполняющего роль Эурона Грейджоя.

Еще один дракон: актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового героя в сериале
В «Игре престолов» может появиться еще один дракон Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Поклонники в ожидании пятого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов». И у них есть все основания думать, что в будущей серии они увидят нового дракона. На такие мысли поклонников натолкнул один из актеров саги — Йохан Филип Асбек, который исполнил роль Эурона Грейджоя.

«Не могу дождаться пятой серии… там будет свет! И смерть… И стаканчики с кофе… Печеньки Орео? Вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного», — говорит актер.

Прочитав этот пост, фанаты сериала подумали, что совсем скоро в «Игре престолов» появится еще один дракон. Самая популярная версия – один из огнедышащих обзавелся потомством. Но это лишь догадки и предположения фанатов. Ответы на все вопросы появятся в будущей серии, которая выйдет 13 мая.

Добавим, последний эпизод «Игры престолов» поклонники оценили неоднозначно. Об этом говорит статистика. Просмотров у четвертной серии на 200 тысяч меньше, чем у предыдущей.

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"Игра Престолов - 8""Игра престолов": последние новостисериал «Игра престолов»Эурон Грейджой
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Еще один дракон: актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового героя в сериале
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