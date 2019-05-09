Еще один дракон: актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового героя в сериале

Поклонники в ожидании пятого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов». И у них есть все основания думать, что в будущей серии они увидят нового дракона. На такие мысли поклонников натолкнул один из актеров саги — Йохан Филип Асбек, который исполнил роль Эурона Грейджоя.

«Не могу дождаться пятой серии… там будет свет! И смерть… И стаканчики с кофе… Печеньки Орео? Вы можете увидеть дракона… или двух… или ни одного», — говорит актер.

Прочитав этот пост, фанаты сериала подумали, что совсем скоро в «Игре престолов» появится еще один дракон. Самая популярная версия – один из огнедышащих обзавелся потомством. Но это лишь догадки и предположения фанатов. Ответы на все вопросы появятся в будущей серии, которая выйдет 13 мая.

Добавим, последний эпизод «Игры престолов» поклонники оценили неоднозначно. Об этом говорит статистика. Просмотров у четвертной серии на 200 тысяч меньше, чем у предыдущей.