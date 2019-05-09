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Большие планы: Анна Хилькевич призналась, что мечтает о пятерых детях

Пока у актрисы воспитывает двух девочек - Арианну и Машу.

Большие планы: Анна Хилькевич призналась, что мечтает о пятерых детях
Анна Хилькевич / Global Look Press

Анна Хилькевич вместе с семьей проводит майские праздники в Дубае и с удовольствием делится живописными фотографиями из отпуска.

Впрочем, первое впечатление от отдыха для актрисы было испорчено неудачным выбором отеля. Она рассказала своим подписчикам, что он оказался не самым удобным для отдыха с детьми. Напомним, что Хилькевич и ее супруг Артур Волков воспитывают двух дочерей — Арианну и Марию.

Однако, как призналась звезда сериала «Универ. Новая общага», она мечтает о пятерых детях.

«Мы переехали к тусовочке поближе, моложусь))) 5 детей- мечта моя)))))», — подписала Анна снимок в Instagram, на котором она позирует на пляже со своими дочерьми и еще тремя мальчишками.

Большинство подписчиков поддержали любимую актрису в этом стремлении, а также отметили, что на фото она выглядит совсем молоденькой, как будто ей только исполнилось 18 лет.

«Пять детей — это круто», «Вперёд!!!», «Как будто 18 лет тебе», «Красотка», — написали поклонники в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Анна Хилькевич впервые за долгое время показала подросшую дочку Машу.

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InstagramАнна ХилькевичАртур Волковдети
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Большие планы: Анна Хилькевич призналась, что мечтает о пятерых детях
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