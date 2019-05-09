Из Дубая на Красную площадь: Полина Гагарина успела вернуться в Москву к Параду

32-летняя Полина Гагарина вернулась из Дубая, где отдыхала с двухлетней дочерью Мией и мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Вчера певица продемонстрировала свою стройную фигуру – она записала видео, в котором в одном купальнике пробежала по улицам Дубая. Таким неординарным способом исполнительница сообщила, что возвращается в Москву.

Сегодня же певица опубликовала фото с Парада на Красной площади, где уже предстала в военной форме. Однако, комментарии Гагарина отключила. Пользователи считают, что так певица попыталась избежать критики в свой адрес. По их мнению, купальник совсем не вяжется с таким торжественным днем, как День Победы. Другие фанаты артистки считают, что Полина Гагарина намеренно провоцирует публику, таким образом, подогревая интерес к своей персоне.

Напомним, во время отдыха в Дубае муж Полины Гагариной жаловался на скандальный характер дочери. По словам Исхакова, малышка часто капризничает и устраивает истерики, а родителям ничего не остается, как уступить просьбам ребенка.