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«Самый важный праздник»: Ольга Бузова отметилась искренним поздравлением в День Победы

Она уверена, что главная благодарность героям – достойная жизнь нынешнего поколения.

«Самый важный праздник»: Ольга Бузова отметилась искренним поздравлением в День Победы
Ольга Бузова трогательно поздравила поклонников с 9 мая Фото: GLOBALLOOKPRESS

В сети продолжают появляться поздравления в честь великого праздника – дня Победы. У каждой знаменитости есть особая история про родственников, которые прошли ужасы войны. Подобным поделилась с подписчиками и телеведущая Ольга Бузова. Она родом из Санкт-Петербурга, как и вся ее семья. Бузова рассказала, что ее родственники с Великой Отечественной войной, в первую очередь, ассоциируют блокаду Ленинграда.

«9 мая. Самый важный праздник «со слезами на глазах». Мою историю вы знаете, мои предки воевали, бабушки и дедушки пережили блокаду» — делится с поклонниками телеведущая.

По мнению Ольги Бузовой, нынешнее поколение должно быть благодарно тем, кто рисковал всем ради мирного неба. И эта благодарность выражается, прежде всего, в достойной жизни.

«И самая наша большая благодарность сражавшимся и победившим в этой жуткой войне и наша главная задача — оставаться людьми, становиться с каждым разом лучше, чище, умнее, добрее» — уверена телеведущая.

Добавим, своих поклонников и коллег в Сети поздравили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Эвелина Бледанс, Анфиса Чехова и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

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«Самый важный праздник»: Ольга Бузова отметилась искренним поздравлением в День Победы
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