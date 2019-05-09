Дети Филиппа Киркорова в военной форме поздравили ветеранов с Днем Победы

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров в Instagram разместил видеозапись. На кадрах можно увидеть, как его дети Алла-Виктория и Мартин читают строчки из стихотворения, посвящённого Великой отечественной войне. Если Алла-Виктория свою часть текста произносит без запинки, то Мартин в одном месте чуть позабыл слова. Впрочем, справиться мальчик смог без посторонней помощи.

«А вот так поздравили с праздником Победы самые младшие Киркоровы», — подписал видеозапись популярный музыкант.

Не так давно Филипп Киркоров был гостем на «Русском радио». В студии у Аллы Довлатовой он признавался, что не хотел в этом году отдавать дочь в первый класс. Однако педагоги вызвали его и сказали, что девочка умна не по годам. Поп-король сетовал, что у ребенка не было даже первого сентября в его классическом понимании — с цветами и линейкой.

При этом известно, что Мартин Киркоров пойдет в школу только в сентябре нынешнего года. Педагоги не советовали отдавать детей в один класс. Девочка, как они считали, стала бы подавлять своего брата.