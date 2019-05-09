«Мисс Вселенную» записали в категорию плюс-сайз из-за прибавки веса в 1 килограмм

«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега оказалась в категории плюс-сайз после того, как девушка поправилась на килограмм. Эту историю она рассказала в своем блоге.

По словам модели, у нее был неприятный опыт, который заставил ее по-другому относиться к своей фигуре.

«То, что я расскажу вам, произошло со мной полтора года назад. В то время я много путешествовала и спала больше в самолете, чем в моем собственном доме. Я работала в США, в модельном агентстве Майами, – рассказала модель. – Я чувствовала себя здоровой и довольной своим телом. Спустя несколько месяцев я вернулась, но в агентстве мне сказали, что я поправилась на 1 килограмм, и они больше не рассматривают меня как лицо компании, что я из «тощей» превратилась в модель плюс-сайз», – сообщила девушка.

По ее словам, эта история заставила ее задуматься о стандартах модельной индустрии.

«Я люблю свою работу и ценю все, что она принесла в мою жизнь. Поэтому с тех пор, как я пережила этот опыт, я сотрудничаю только с брендами, которые соответствуют моим ценностям и не требуют от меня абсурдных мер. Таким образом, мне удалось создать в своей карьере баланс, который заставляет меня находиться в гармонии со своим телом», – подытожила Паулина Вега.

Модель подчеркнула, что бренды все чаще снимают в рекламе обычных людей. Она надеется, что со временем модельный бизнес будет более лояльным и перестанет идеализировать худые тела.