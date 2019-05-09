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Анфиса Чехова эпатажно намекнула на свои особые майские ожидания

Артистка игриво обыграла тему поцелуев, заодно обратившись ко всем поклонникам на предмет их планов в последний весенний месяц.

Анфиса Чехова эпатажно намекнула на свои особые майские ожидания
Анфиса Чехова рассказала, что ждет от мая Фото: GLOBALLOOKPRESS

Известная телеведущая Анфиса Чехова накануне опубликовала в своем блоге пост с загадкой. Она решила в двух словах рассказать, чего ждет от нынешнего мая. Однако говорить напрямую обладательница пышных форм не стала. Она лишь подписала свое фото одной фразой.

«Что вы ждёте от этого мая? У меня ответ на платье написан» — комментирует свою публикацию Анфиса Чехова.

На снимке телеведущая стоит в парке возле большой клумбы тюльпанов. На ней скромное платье, которое буквально усеяно поцелуями.

Поклонники сразу разгадали «загадку» и задали провокационный вопрос.

«Куда ехать целовать, Анфиса?» — интересуются фанаты

Напомним, что накануне телеведущая публиковала откровенные фото с отпуска. Анфиса Чехова отдыхала на райских Мальдивских островах. На снимке она предстала в длинной юбке и шляпе, которой прикрывала пышную грудь.

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Анфиса Чехова эпатажно намекнула на свои особые майские ожидания
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