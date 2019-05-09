Анфиса Чехова эпатажно намекнула на свои особые майские ожидания

Известная телеведущая Анфиса Чехова накануне опубликовала в своем блоге пост с загадкой. Она решила в двух словах рассказать, чего ждет от нынешнего мая. Однако говорить напрямую обладательница пышных форм не стала. Она лишь подписала свое фото одной фразой.
«Что вы ждёте от этого мая? У меня ответ на платье написан» — комментирует свою публикацию Анфиса Чехова.
На снимке телеведущая стоит в парке возле большой клумбы тюльпанов. На ней скромное платье, которое буквально усеяно поцелуями.
Поклонники сразу разгадали «загадку» и задали провокационный вопрос.
«Куда ехать целовать, Анфиса?» — интересуются фанаты
Напомним, что накануне телеведущая публиковала откровенные фото с отпуска. Анфиса Чехова отдыхала на райских Мальдивских островах. На снимке она предстала в длинной юбке и шляпе, которой прикрывала пышную грудь.