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Дочь Евгения Кафельникова проехалась за рулем автомобиля с бутылкой вина

Алеся уже не раз оказывалась героиней скандальных новостей.

Дочь Евгения Кафельникова проехалась за рулем автомобиля с бутылкой вина
Алеся Кафельникова/globallookpress.com

Дочь одного из сильнейших российских теннисистов за всю историю Евгения Кафельникова Алеся, судя по всему, ездит за рулем и при этом употребляет алкогольные напитки. Запись появилась в распоряжении канала «РЕН-ТВ». На кадрах видно, что дочь известного теннисиста курит во время вождения. В свободной руке у нее бутылка вина.

Отметим, что девушка не в первый раз оказывается героиней скандальных роликов. Она ведет очень свободный образ жизни. Модель любит позировать обнаженной. При этом окружающих она не стесняется.

Ранее звезда публиковала кадры из Индонезии. На них можно было увидеть, как за рулем байка сидит ее друг, а сама красавица расположилась перед товарищем на передней части мотоцикла. При этом она находилась задом к проезжей части и не видела, что творится впереди. Кафельникова и ее друг весело смеялись. При том они, видимо, не отдавали себе отчета, что грубо нарушают правила дорожного движения.

Алеся Кафельникова в свое время имел проблемы с наркотиками. Об этом признавался даже ее отец, который говорил, что девушку надо спасать.

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Дочь Евгения Кафельникова проехалась за рулем автомобиля с бутылкой вина
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