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В Сети появились новые фото похудевшей Ларисы Долиной

Певица побывала в гостях у художника Никаса Сафронова.

В Сети появились новые фото похудевшей Ларисы Долиной

В последнее время певица Лариса Долина избегает светских мероприятий. Исполнительницу сложно увидеть на кинопремьере или на творческом вечере коллег. После развода с мужем Ильей Спицыным 63-летняя певица едва не превратилась в затворницу. Близкие Долиной говорят, что певица переживала тяжелый период, плюс ко всем неприятностям добавилась болезнь. У исполнительницы диагностировали болезнь суставов, из-за которой врачи запретили ей физические нагрузки.

Новый снимок певицы Ларисы Долиной опубликовал художник Никас Сафронов. Он рассказал, что певица пришла к нему в гости, чтобы забрать портрет. Лариса Долина позирует в цветном летнем платье с открытыми плечами и черных босоножках на каблуке.

«Мне кажется, сейчас уже реже проявляется та гостевая культура, когда люди собираются друг у друга дома — на праздниках, для семейных торжеств, для встреч со старыми друзьями… Больше переходят в рестораны, кафе, парковые беседки в теплый сезон, специальные площадки для организации мероприятий. Всё больше возможностей устроить сбор не дома», – написал Сафронов.

«У меня в этом отношении мало что меняется – гости бывают каждый день по тем или иным поводам, вот Лариса Долина недавно заглянула за своим новым портретом, и мы засиделись… Тем более неделя праздничная!» – отметил художник.

Напомним, в планах у Ларисы Долиной открыть приют для кошек, в котором за животными осуществлялся бы медицинский уход. Певица занята поисками инвестора, который помог бы в реализации благотворительного проекта.

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В Сети появились новые фото похудевшей Ларисы Долиной
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