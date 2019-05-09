Андрей Малахов возмутился присутствию звезды Instagram на параде Победы

Популярный телеведущий Андрей Малахов на своей страничке в Твиттере выразил возмущение по поводу того, что на параде Победы в Москве на Красной площади присутствовала Лия Дианова. Это основатель студии красоты MARFA.

С праздником!!! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам? pic.twitter.com/3ZAQ1JIXdF — Андрей Малахов (@a_malahov) 9 мая 2019 г.

«Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап ветеранам?» — написал телеведущий.

Интересно, что подписчики Андрея Малахова поделились на два лагеря. Одни отметили, что таким персонажам действительно не место на параде Победы около ветеранов, которые прошли страшную войну. Впрочем, нашлись и те, кто удивился возмущению, заявив, что никакого вреда от девушки не было. Напомним, что в параде Победы на Красной площади приняли участие порядка тринадцати тысяч человек.

Отметим, что Малахов оказался далеко не единственным из звезд, кто возмущался, что на парадах Победы присутствуют странные персонажи. Ранее свое возмущение высказывал шоумен Рустам Солнцев. По его словам, главные места на великом празднике занимают звезды шоу-бизнеса, а не ветераны. В качестве примеров он называл фамилии юмориста Михаила Галустяна, а также певиц Зары и Алсу.