НОВОСТИ

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки»

Актера застали с Марией Иваковой на футбольном матче в Москве.

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки»
Никита Ефремов / www.instagram.com/efremovefremov/

Похоже, сердце сына Михаила Ефремова — Никиты — снова несвободно. 30-летний актер закрутил роман с 32-летней ведущей программы о путешествиях «Орел и Решка» Марией Иваковой.

Пару заметили на футбольном матче в российской столице, где они сидели в ложе для VIP-гостей. Ефремов и Ивакова не скрывали своих чувств: они все время обнимались, целовались, смеялись — одним словом, хорошо проводили время в компании друг друга. Об этом изданию StarHit сообщили зрители, пришедшие на матч.

«Маша познакомила парня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чем поговорить», — рассказали порталу очевидцы.

Сами молодые люди пока не комментировали свои отношения.

Напомним, что Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких, однако их брак распался спустя год. У Иваковой тоже был небольшой опыт официальных отношений — она была два года замужем за предпринимателем Эрнестом Рудяком. Пара распалась в 2014 году.

Вам может быть интересно:

Никита Ефремов и Никита Панфилов встретятся в здании суда Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе вышли в свет Актерский роман: Анфиса Черных и Роман Маякин отправились вместе в Сочи

Тэги:

«Орел и решка»Мария ИваковаНикита Ефремовроман
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки»
Интересно?
Поделись с друзьями: