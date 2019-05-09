Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки»

Похоже, сердце сына Михаила Ефремова — Никиты — снова несвободно. 30-летний актер закрутил роман с 32-летней ведущей программы о путешествиях «Орел и Решка» Марией Иваковой.

Пару заметили на футбольном матче в российской столице, где они сидели в ложе для VIP-гостей. Ефремов и Ивакова не скрывали своих чувств: они все время обнимались, целовались, смеялись — одним словом, хорошо проводили время в компании друг друга. Об этом изданию StarHit сообщили зрители, пришедшие на матч.

«Маша познакомила парня с друзьями. Красивая пара, видно, что им весело друг с другом, есть о чем поговорить», — рассказали порталу очевидцы.

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Сами молодые люди пока не комментировали свои отношения.

Напомним, что Никита Ефремов был женат на актрисе Яне Гладких, однако их брак распался спустя год. У Иваковой тоже был небольшой опыт официальных отношений — она была два года замужем за предпринимателем Эрнестом Рудяком. Пара распалась в 2014 году.