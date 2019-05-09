Любовно-футбольный треугольник: экс-жена Глушакова встречается с женатым адвокатом избитого Кокориным Дениса Пака

Футболист и его бывшая супруга до сих занимаются дележом нажитого в браке имущества.

Развод футболиста Дениса Глушакова и его экс-жены Дарьи осложняется дележом имущества. Бывшие возлюбленные никак не могут достичь консенсуса по этому вопросу. Также выяснилось, что у Дарьи уже давно завязались романтические с Геннадием Удуняном, который представляет в суде интересы московского чиновника Дениса Пака, пострадавшего от нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом пишет «Стархит». За драку футболисты получили реальный срок.

По информации издания, скандал между бывшими супругами разгорелся на почве ревности. Суд обязал игрока «Спартака» Дениса Глушакова выплачивать экс-супруге внушительную сумму алиментов.

В ответ спортсмен не разрешил бывшей жене вывести на отдых их дочь за рубеж, заподозрив, что жена поедет на отдых с любовником.

Брак был официально расторгнут 5 февраля 2019 года. По судебному решению футболист обязан выплачивать алименты и кроме того, ежемесячно платить 100 тысяч рублей бывшей жене, пока их младшей дочери Саше не исполнится три года.

Примечательно, что Удунян скрывает романтическую связь с Дарьей и вот почему: Удунян женат, у него есть двое детей. Однако этот факт не мешает ему делиться некоторыми подробностями своей личной жизни в соцсетях – один из последних снимков, которым он поделился с подписчиками, сделан в ресторане Дубая. При этом Дарья тоже сейчас отдыхает в Дубае. На фото из отеля, видно, что на кровати рядом с ней лежит похожий на Удуняна мужчина.

Напомним, ранее Глушаков не рассказывал о семейной жизни. Поклонники футболиста считали, что у их кумира замечательная и крепкая семья. Позже стало известно, что Денис Глушаков изменял супруге, из-за чего Дарья подала на развод.