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Наталья Водянова поделилась романтическим снимком с возлюбленным

Некоторые подписчики аккаунта модели в Instagram разглядели на фотографии якобы округлившийся живот 37-летней Водяновой и заподозрили ее уже в шестой беременности.

Наталья Водянова поделилась романтическим снимком с возлюбленным
Арно и Водянова / Global Look Press

Наталья Водянова — не только успешная модель и филантроп, но и счастливая жена и мать пятерых детей. При этом уроженка Нижнего Новгорода успевает прекрасно выглядеть и много путешествовать со своим гражданским мужем, французским миллиардером Антуаном Арно.

Первые майские дни пара решила провести в Нью-Йорке. На своей странице в соцсети Instagram Водянова поделилась романтическим снимком со своим возлюбленным, на котором они с мужем позируют на фоне одной из нью-йоркских улиц.

Большинство поклонников пришли в восторг от трогательной фотографии и поспешили написать о том, что они с Арно — очень красивая пара.

«Вы такая красивая пара», «Какая красивая пара», «Какое счастье исходит от вас», «Так красивы оба и реальны… худоваты. Красивая и интересная пара», «Красивые», — отметили подписчики в комментариях.

Комментарии
https://www.instagram.com/natasupernova/

К слову сказать, некоторые фанаты увидели на фотографии якобы округлившийся животик 37-летней Водяновой и заподозрили ее уже в шестой беременности.

Напомним, что от предыдущего брака у Натальи уже есть трое детей, а с Арно они воспитывают сыновей — пятилетнего Максима и двухлетнего Романа.

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Тэги:

InstagramбеременностьНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан АрноНью-Йорк
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Наталья Водянова поделилась романтическим снимком с возлюбленным
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