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Маленькая Регина с цветами: Тодоренко поделилась необычным поздравлением с 9 Мая

Для обращения к подписчикам она выбрала детское фото.

Маленькая Регина с цветами: Тодоренко поделилась необычным поздравлением с 9 Мая
Тодоренко поделилась поздравлением с днем Победы Фото:EAST NEWS

С самого утра в своих блогах звезды отечественного шоу-бизнеса публикуют поздравления с Днем Победы. Одни решили записать трогательные видео или фото, другие – рассказать о своих предках, которые рисковали жизнью ради родной страны.

В стороне не осталась и телеведущая Регина Тодоренко. В своем блоге она опубликовала фото. На снимке сама Регина, только подросток. Жизнерадостная девочка с белым бантом улыбается и держит букет красных роз.

«…одна на всех, Мы за ценой не постоим…» С великим праздником!» — поздравила поклонников экс-ведущая проекта «Орел и Решка».

Фото растрогало поклонников. Они отметили, что для великого праздника телеведущая выбрала подходящий снимок – светлый и радостный.

«Актуальное фото к 9 мая», — комментируют публикацию поклонники.

Добавим, что Регина Тодоренко уже больше недели, как и многие российские звезды, отдыхает в солнечной Турции.

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9 маяДень Победыпоздравление с 9 маяРегина ТодоренкоРегиона Тодоренко последние новости
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Маленькая Регина с цветами: Тодоренко поделилась необычным поздравлением с 9 Мая
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