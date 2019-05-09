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Стас Михайлов изменил внешность с помощью новомодного явления — биохакинга

Это система контроля за здоровьем, которая основана на корректировке жизненных показателей.

Стас Михайлов изменил внешность с помощью новомодного явления — биохакинга
Стас Михайлов/globallookpress.com

Популярного певца Стаса Михайлова можно было с трудом узнать во время его юбилейных концертов, которые состоялись в Кремле. Артист предстал перед многочисленными зрителями поджарым, похудевшим, пышущим здоровьем.

Михайлов изменил внешность/globallookpress.com

Многие поклонники сразу же сделали вывод, что Стас Михайлов обратился к пластическим хирургам. Оказалось, что это совсем не так. Исполнитель просто начал сотрудничество с врачом, который занимается превентивной медициной и следит за мировыми трендами биохакинга — Кириллом Маслиевым. Биохакинг — весьма популярное явление, так называется система контроля за здоровьем, которая основывается на корректировке жизненных показателей и направлена на продление жизни и улучшение ее качества.

В последнее время Михайлов стал правильно питаться, он употребляет витамины, практически каждый день бывает в спортзале. Отметим, что медик подтвердил, что исполнитель занялся собой. Благодаря этому музыкант может теперь спокойно переносить напряженный гастрольный график. Как добавил Маслиев, для его подопечного нет проблем проехать 20 километров на велотренажере. Для пятидесятилетнего возраста, а именно столько исполнилось звезде, это очень хороший показатель, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что оба концерта Стаса Михайлова прошли в Кремлевском дворце в конце апреля при полном аншлаге. Зрители не смогли усидеть на своих местах и устроили пляски прямо около сцены. Супруга исполнителя Инна Михайлова выкладывала в соцсетях видеозапись. На кадрах можно было увидеть, как телеведущая Елена Малышева танцевала около сцены под аплодисменты других зрителей.

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Стас Михайлов изменил внешность с помощью новомодного явления — биохакинга
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