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Располневшая Тайра Бэнкс снялась для обложки глянца в одном купальнике

Впервые супермодель участвовала в съемке для издания Sports Illustrated в далеком 1996 году.

Располневшая Тайра Бэнкс снялась для обложки глянца в одном купальнике
Тайра Бэнкс / Global Look Press

Тайра Бэнкс — известная супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. В свои 45 лет она по-прежнему может похвастаться аппетитными формами, которые сводят с ума тысячи мужчин по всему миру.

В доказательство этому она в одном миниатюрном купальнике снялась для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Снимки из фотосессии Бэнкс разместила на своей странице в соцсети Instagram и отметила, что эти кадры сделаны специально для тех, кто когда-либо слышал, что он недостаточно хорош из-за своей фигуры, возраста или чего бы то ни было.

Поклонники в комментариях отметили, что 45-летняя Тайра по-прежнему выглядит роскошно и сексуально, даже несмотря на несколько лишних килограммов.

Стоит отметить, что супермодель впервые снялась для Sports Illustrated в далеком 1996 году. Тогда с ней вместе снималась модель из Аргентины Валерия Мацца. Сольная обложка издания досталась Бэнкс уже в 1997 году.

Напомним, что всемирно известной Тайру Бэнкс сделал телепроект «Топ-модель по-американски», где она выступила не только в роли ведущей, но и в роли судьи и продюсера шоу.

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Располневшая Тайра Бэнкс снялась для обложки глянца в одном купальнике
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