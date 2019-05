Ведущий BBC поплатился работой из-за расистской шутки про сына принца Гарри и Меган Маркл

Ведущий радио BBC Дэнни Бейкер остался без работы после расистского поста в Twitter, посвященного чете Сассекских. Журналист опубликовал черно-белый снимок пары, которая держит за руку обезьяну. Фотографию Бейкер сопроводил подписью: «Королевский ребенок уезжает из госпиталя».

Пользователи соцсети не оценили юмор журналиста, назвав его расистским. Фолловеры решили, что Бейкер намекнул на смуглую кожу экс-актрисы Меган Маркл, и оставили множество гневных комментариев.

Радио BBC потребовало от журналиста удалить пост. А сам Дэнни Бейкер извинился. Однако пользователям Twitter извинений журналиста показалось недостаточно. Они потребовали от BBC уволить журналиста. Так Бейкер остался без работы, о чем сообщил в микроблоге. Он признал, что опубликовал «глупый снимок», и пожалел, что вызвал своим сообщением общественный резонанс.

Just got fired from @bbc5live.

— Danny Baker (@prodnose) 9 мая 2019 г.