НОВОСТИ

Ведущий BBC поплатился работой из-за расистской шутки про сына принца Гарри и Меган Маркл

Журналист сравнил королевского правнука с обезьяной.

Ведущий BBC поплатился работой из-за расистской шутки про сына принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Ведущий радио BBC Дэнни Бейкер остался без работы после расистского поста в Twitter, посвященного чете Сассекских. Журналист опубликовал черно-белый снимок пары, которая держит за руку обезьяну. Фотографию Бейкер сопроводил подписью: «Королевский ребенок уезжает из госпиталя».

Пользователи соцсети не оценили юмор журналиста, назвав его расистским. Фолловеры решили, что Бейкер намекнул на смуглую кожу экс-актрисы Меган Маркл, и оставили множество гневных комментариев.

Радио BBC потребовало от журналиста удалить пост. А сам Дэнни Бейкер извинился. Однако пользователям Twitter извинений журналиста показалось недостаточно. Они потребовали от BBC уволить журналиста. Так Бейкер остался без работы, о чем сообщил в микроблоге. Он признал, что опубликовал «глупый снимок», и пожалел, что вызвал своим сообщением общественный резонанс.

Он пообещал, что после этого инцидента будет писать в блоге только на тему футбола.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри стали родителям 6 мая. У герцогов Сассекских родился сын, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор.

Вам может быть интересно:

Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула Британка выиграла более 18 тысяч фунтов стерлингов, угадав имя сына Меган Маркл и принца Гарри Джордж Клуни не будет крестным у сына Меган Маркл и принца Гарри

Тэги:

Меган Маркл и принц Гаррирасистский скандалребенок принца Гарри и Меган Маркл
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ведущий BBC поплатился работой из-за расистской шутки про сына принца Гарри и Меган Маркл
Интересно?
Поделись с друзьями: