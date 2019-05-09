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Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса

По словам фанатов, исполнительница уж слишком увлекалась и в итоге потеряла свое настоящее лицо.

Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса
Поклонники перестали узнавать Волкову Фото: GLOBALLOOKPRESS

Бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову поклонники перестали узнавать. Недавно певица опубликовала фото после очередного похода в косметологическую клинику, в которую ходит уже много лет. Фанаты не в восторге от того, что певица настолько часто посещает ее.

Пользователи полагают, что Волкова уж сильно увлеклась инъекциями, из-за чего в итоге потеряла свое настоящее лицо. Под новой публикацией в блоге певицы трудно найти комментарии с критикой, так как их быстро удаляют. Но время от времени их все же можно увидеть.

«Сразу видно, что все настоящее без всякого силикона», — с иронией написал один из пользователей.

Добавим, Юлия Волкова много времени уделяет своему внешнему виду и часто пропадает в спортивном зале. Многочисленные тренировки в итоге дали свой результат. Певица смогла вернуть желанный вес – 45 килограммов.

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Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса
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