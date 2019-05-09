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Муж Собчак проводит время с сыновьями от разных браков на испанском курорте

Актер заботится о своих детях, которых безумно любит.

Муж Собчак проводит время с сыновьями от разных браков на испанском курорте
Муж Ксении Собчак/globallookpress.com

Муж светской львицы Ксении Собчак наслаждается отдыхом на испанском курорте Марбелья в обществе своих сыновей – Даниила, которому уже 19 лет, и двухлетнего Платона. Старший сын актера театра и кино родился от брака с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг. Младший — от союза с телеведущей Ксенией Собчак. Не так давно стало известно, что звездная пара уже не живет вместе, однако ради ребенка они продолжают общение.

Интересно, что Собчак приехала в Марбелью, однако вскоре отправилась оттуда в Италию к своему возлюбленному, режиссеру Константину Богомолову. В соцсетях звезд можно увидеть снимки. Режиссер, к примеру, уже не раз выкладывал фотографии своей новой пассии. Они перестали скрывать свои отношения.

Кстати, на курорте Марбелья находится и мать светской львицы Людмила Нарусова. Она помогает зятю с Платоном. Актер по этому поводу шутил, что бывших тещ не бывает. Судя по всему, у него прекрасные отношения с женщиной.

Муж Собчак под совместным снимком с детьми оставил надпись: «Передаем опыт». Одна из подписчиц заявила, что хотела бы от актера родить сына. На что он пошутил: «Которого из?».

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Константин БогомоловКсения СобчакМарбельямуж Собчак
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Муж Собчак проводит время с сыновьями от разных браков на испанском курорте
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