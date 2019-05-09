НОВОСТИ

«Праздновать нечего»: Максим Виторган выразил мнение о Дне Победы

Актер считает, что 9 Мая должно быть днем тишины.

«Праздновать нечего»: Максим Виторган выразил мнение о Дне Победы
Фото: Globallookpress.com

Максим Виторган неожиданно категорично высказался о праздновании 9 Мая. Артист полагает, что его поколению и молодежи нечего отмечать в этот день.

Кроме того, актер констатировал, что, к сожалению, тех, для кого это действительно праздник победы, уже почти не осталось в живых и мало кто из них достойно дожил свой век.

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им», — написал Виторган.

Он также добавил, что очень рассчитывает, что в будущем 9 Мая станет днем тишины.

«Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь…» — заключил он.

Вам может быть интересно:

«Мы эту победу вовек не забудем»: сын Рудковской и Плющенко поблагодарил ветеранов Сергей Лазарев показал трогательное поздравление с 9 Мая от сына «Нам не хватает нашего героя»: Мария Кожевникова трогательно рассказала о дедушке

Тэги:

День ПобедыМаксим Виторган
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Праздновать нечего»: Максим Виторган выразил мнение о Дне Победы
Интересно?
Поделись с друзьями: