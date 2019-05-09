«Праздновать нечего»: Максим Виторган выразил мнение о Дне Победы

Максим Виторган неожиданно категорично высказался о праздновании 9 Мая. Артист полагает, что его поколению и молодежи нечего отмечать в этот день.

Кроме того, актер констатировал, что, к сожалению, тех, для кого это действительно праздник победы, уже почти не осталось в живых и мало кто из них достойно дожил свой век.

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им», — написал Виторган.

Он также добавил, что очень рассчитывает, что в будущем 9 Мая станет днем тишины.

«Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь…» — заключил он.