«Алсу, Зара, Галустян»: Рустам Солнцев считает, что лучшие места на параде Победы занимают звезды

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в соцсетях нелестно высказался о некоторых звездах шоу-бизнеса. Он считает, что они занимают лучшие места на параде Победы и пиарятся на празднике. При этом в своей гневной речи Солнцев не обошелся без нецензурной лексики.

Шоумен опубликовал снимок своего деда Семена Выпринцева. Уже 10 июня 1941 года он принял присягу. Воевал родственник звезды на Украинском фронте. Дошел до Будапешта. При этом деда давно нет в живых, а парад на Красной площади гремит как никогда. Также Солнцев отметил, что Германия сегодня — флагман счастливой справедливой жизни, а вот Россия этим похвастаться не может.

«Вглядитесь в лица «победителей», сидящих на лучших местах. Там ветераны?! Да не густо их там. Вместо них — чиновничьи рожи с ленточками. Ну они-то нас всех давно победили. И так называемые звёзды шоу-бизнеса. Не хочу смотреть, кто там сегодня. Но в прошлые года там Алсу, Зара, Галустян. Сегодня будет иначе? Уверен — нет, а может, и Гогена на мавзолей запрут», — заявил Солнцев.

Шоумен не понимает, почему звезды «рисуются» на параде Победы. Также он отметил, что его дед никогда не рассказывал о войне, только во сне кричал: «Подноси, заряжай». Сейчас же звезды шоу-бизнеса по какому-то праву взяли на себя правопреемственность победителей.