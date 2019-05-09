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«Алсу, Зара, Галустян»: Рустам Солнцев считает, что лучшие места на параде Победы занимают звезды

Экс-участник проекта «Дом-2» нелестно высказался о некоторых представителях шоу-бизнеса.

«Алсу, Зара, Галустян»: Рустам Солнцев считает, что лучшие места на параде Победы занимают звезды
Рустам Солнцев/globallookpress.com

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в соцсетях нелестно высказался о некоторых звездах шоу-бизнеса. Он считает, что они занимают лучшие места на параде Победы и пиарятся на празднике. При этом в своей гневной речи Солнцев не обошелся без нецензурной лексики.

Рустам Солнцев нелестно высказался о звездах шоу-бизнеса/globallookpress.com

Шоумен опубликовал снимок своего деда Семена Выпринцева. Уже 10 июня 1941 года он принял присягу. Воевал родственник звезды на Украинском фронте. Дошел до Будапешта. При этом деда давно нет в живых, а парад на Красной площади гремит как никогда. Также Солнцев отметил, что Германия сегодня — флагман счастливой справедливой жизни, а вот Россия этим похвастаться не может.

«Вглядитесь в лица «победителей», сидящих на лучших местах. Там ветераны?! Да не густо их там. Вместо них — чиновничьи рожи с ленточками. Ну они-то нас всех давно победили. И так называемые звёзды шоу-бизнеса. Не хочу смотреть, кто там сегодня. Но в прошлые года там Алсу, Зара, Галустян. Сегодня будет иначе? Уверен — нет, а может, и Гогена на мавзолей запрут», — заявил Солнцев.

Шоумен не понимает, почему звезды «рисуются» на параде Победы. Также он отметил, что его дед никогда не рассказывал о войне, только во сне кричал: «Подноси, заряжай». Сейчас же звезды шоу-бизнеса по какому-то праву взяли на себя правопреемственность победителей.

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АлсуДень ПобедыЗараМихаил Галустянпарад ПобедыРустам Солнцев
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«Алсу, Зара, Галустян»: Рустам Солнцев считает, что лучшие места на параде Победы занимают звезды
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