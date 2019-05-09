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«Мы эту победу вовек не забудем»: сын Рудковской и Плющенко поблагодарил ветеранов

Гном Гномыч подготовил целых два стихотворения для праздника.

«Мы эту победу вовек не забудем»: сын Рудковской и Плющенко поблагодарил ветеранов
Фото:https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

С самого утра российские знаменитости публикуют в социальных сетях поздравления, обращенные ветеранам Великой Отечественной войны, благодарят их и рассказывают о своих бабушках и дедушках, прошедших все ужасы того времени.

О Дне Победы уже высказались Елена Ваенга, Владимир Винокур, Стас Михайлов, Сергей Шнуров, Егор Бероев, Анастасия Волочкова и Игорь Николаев.

Одним из самых трогательных поздравлений стало видео от сына Сергея Лазарева, Никиты. Мальчик пожелал ветеранам здоровья и спел песню «Катюша». Однако он не стал единственным звездным ребенком, обратившимся к героям войны.

В своем Instagram опубликовала видео с сыном Яна Рудковская. На нем ее сын, Саша Плющенко, держит в руках плакат с фотографией прадедушки Сырова Николая Тимофеевича.

В отличие от Никиты, Плющенко-младший решил прочитать стихи. Для праздничного дня он выбрал целых два — «День Победы» Тимофея Белозерова и «Героям Победы — спасибо!» Ольги Масловой.

Немного запинаясь, Саша прочитал первое стихотворение: «Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда — в сорок пятом. Вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас — уже деды. Мы эту победу вовек не забудем! Пусть мирное солнце сияет всем людям! Пусть счастье и радость живут на планете! Ведь мир очень нужен — и взрослым, и детям!».

После этого Яна рассказала, что на фото — ее дедушка, который прошёл военный путь от границы Советского Союза и от Москвы до Берлина.

«Имел множество ранений, был награждён: «Орденом Красной Звезды», «Орденом Отечественной войны», медалью «За оборону Москвы» и многими другими наградами. Спасибо вам за нашу жизнь, за мирное небо! Всех с праздником, с Днём Победы!» — написала Рудковская.

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Тэги:

День Победыпарад ПобедыСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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«Мы эту победу вовек не забудем»: сын Рудковской и Плющенко поблагодарил ветеранов
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