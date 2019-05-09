«Папка, без ордена не возвращайся!»: Екатерина Рождественская опубликовала архивное фото и рассказала о семейной драме

Екатерина Рождественская в канун 9 мая раскрыла семейную тайну. Дочь знаменитого писателя сообщила, что нашла старинную фотографию своего деда-фронтовика, трагически погибшего в боях с немцами. По словам фотографа, ее дед по отцовской линии Станислав Петкевич был поляком. На фронт его провожал сын Роберт, который, прощаясь, попросил его сражаться на войне мужественно и храбро. Это была их последняя встреча.

«Прислали недавно фотографию, ранее мною не виданную. Красивый, задумчивый, с печальными светлыми глазами, в пиджаке без рубашки, лет, видимо, 30-32, уже родивший сына и не знающий, что скоро война и его там убьют. Мой дед, папин отец. Поляк Станислав Петкевич. Отец всю жизнь будет по нему горевать, искать его могилу, не зная, что каждое лето проезжает от нее в десяти километрах, когда едет отдыхать в Латвию… И спустя много-много лет, разыскав по документам этот городок, я поеду и моментально найду ее, словно чья-то невидимая рука меня туда приведет. Увижу почти затертую фамилию среди тысяч других», – рассказала Рождественская.

После войны мать Роберта вышла замуж и сменила фамилию подростка и свою. Так семья стала Рождественскими, однако женщина не спросила у 14-летнего сына разрешения, сухо сообщив ему об этом в письме.

«Просто придет письмо от мамы в музыкальное училище, где он жил, с сухой четкой информацией, по-взрослому. Вчера ты был Петкевичем, сегодня стал Рождественским. Так надо. Вот документы, поздравляю… Без дальнейших объяснений. А он же один, объяснить некому, что да, так бывает, и опереться не на кого, и поговорить не с кем. В 14 лет… И воспоминания о том, как он, совсем еще мальчишкой, провожал отца на фронт, прижался к нему на вокзале, не хотел отпускать… И когда отец наклонился его обнять, вдруг строго сказал ему по-детски: «Папка, без ордена не возвращайся!» И отцов взгляд — ладно, сын… И крепкий поцелуй… И всё, навсегда…» – написала Екатерина.

Сообщение растрогало подписчиков фотографа. Они поддержали Рождественскую, рассказав в комментариях свои истории и поздравили ее с Днем Победы.

Напомним, ранее Рождественская сравнила детский «Голос» со школой лицемерия, заявив, что родители подвергают детскую психику тяжелому испытанию. Фотограф назвала участие в таких шоу плохим опытом и непосильным испытанием для ребенка.