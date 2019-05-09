Жизненный опыт: жена Джигана объяснила, как мама должна собирать аптечку в отпуск

Оксана Самойлова, мама трех дочек, в каждое путешествие берет большой набор лекарств почти от всех болезней.

Звездная семья: рэпер Джиган, его супруга Оксана Самойлова, три их дочери, сейчас отдыхают в далекой Африке, на острове Маврикий, что находится в Индийском океане.

Многодетная мама постоянно публикует снимки с морского отпуска. И недавно она решила не просто поделиться красивыми видами острова или похвастаться фигурой в купальнике, а рассказать про то, без чего не обходится ни один чемодан, – аптечки. А когда с семьей летят маленькие дети, в дорожной сумке должны быть лекарства на все случаи жизни.

«Аптечка формировалась годами вместе с нашим педиатром и моим опытом путешествий с детьми, в ней есть всё и от всего», — рассказывает Оксана Самойлова.

Она всегда берет с собой антибиотики, таблетки от боли в желудке, кишечных инфекций, конъюнктивита, простуды, ангины, грибка и других заболеваний. Среди большого набора есть и лекарства первой необходимости. Речь идет о зеленке, йоде и других средствах.

Рассказывая о своем новом путешествии, Оксана Самойлова упомянула и о семейной традиции – искать китов. По ее словам, во время каждого отпуска звездная семья пытается увидеть их в океане. Однако киты никак не приходят на свидание.

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Добавим, что когда пара выбирала место для отдыха, то Маврикий не рассматривала. Однако на другие популярные направления почти не было билетов и семья улетела покорять Индийский океан, о чем теперь совсем не жалеет.