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Егор Бероев обнародовал семейную тайну в День Победы

Прадед артиста изменил графу «национальность» в паспорте жены.

Егор Бероев обнародовал семейную тайну в День Победы
Егор Бероев. Фото:

Егор Бероев рассказал о сокровенной истории своей семьи. В День Победы актер вспомнил своего прадеда – Павла Шварёва, участника Великой Отечественной войны. Артист рассказал, что его родственник был изобретателем и он придумал создать непробиваемое стекло для советских военных самолетов. Идею прадеда оценило начальство, которое подарило ему за это бутылку спирта. Именно ценный подарок, полученный от руководства, потом сыграл главную роль в судьбе его супруги.

Предки прабабушки Бероева были родом из Германии. За много лет до начала Второй мировой войны семья переехала в Орел, где она и родилась. В то время в советских паспортах указывали национальность, а быть немкой считалось позором для семьи. Поэтому ее муж решил использовать свой подарок, чтобы изменить злополучную графу в документе.

 «Тогда он взял паспорт своей жены и пошёл в милицию, поставил эту огромную бутыль спирта и попросил, чтобы они изменили надпись в графе «национальность». Моя прабабушка была из орловских немцев. Она воспитывала меня до шести лет, потом её не стало. Она потрясающе умела вышивать и много читала мне книг», –  рассказал Егор Бероев в микроблоге.

Историю актер сопроводил старинной фотографией.

«Вы очень похожи на прадеда», – отметили подписчики артиста. «Интересная история», – написали фолловеры». «Насколько красивые лица!» – сошлись во мнении поклонники актера.

Напомним, актер Егор Бероев станет ведущим шоу «Прогулки с динозаврами». Для того, чтобы  научиться работать с аниматрониками динозавров, актер даже посетил Сербию и Италию. Шоу покажут с 29 мая по 2 июня в Москве. В программе будут задействованы 18 динозавров-антиматроников, которые пройдут по сцене зала перед зрителями.

 

 

 

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Егор Бероев обнародовал семейную тайну в День Победы
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