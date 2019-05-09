«Такая замученная»: вид Саши Савельевой после родов вызвал вопросы у ее поклонников

Подписчики аккаунта певицы в Instagram считают, что материнство дается ей непросто.

Совсем недавно экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева родила ребенка, однако почти сразу же вернулась к работе. Тогда поклонники с удивлением отметили, что певица выглядит так, словно и не была беременна.

Вечером певица опубликовала в своем Instagram видео со студии Игоря Матвиенко, куда она приехала записать новую песню. Подробностей она не раскрыла, но за кадром был слышен перебор гитарных струн и Савельева с распущенными волосами медленно кружилась вокруг стойки с микрофоном.

«Кружение-движение», — подписала ролик исполнительница.

Однако фанаты выразили обеспокоенность внешним видом Саши. По их мнению, она сильно осунулась и выглядит уставшей.

«Такая замученная», «Уставшая, глаза запали совсем», «Кажется, материнство дается вам непросто, Саша», «Вроде и няньки у знаменитостей есть, но и они, выходит, устают от забот с ребенком», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что Савельева и сама признавалась, что материнство отнимает много сил и после появления сына ей постоянно хочется спать.