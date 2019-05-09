МойГолосЗаМикеллу: в поддержку дочери Алсу фанаты запустили флешмоб

Поклонники полагают, что люди, которые болели за других участников «Голоса. Дети», буквально затравили Микеллу и ее семью.

Рунет продолжает буквально гудеть из-за итогов шоу «Голос. Дети», в котором одержала победу дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. С того момент в адрес и всей семьи, и ребенка было сказано немало оскорбительных слов.

Поклонники Микеллы решили, что такое поведение некоторых пользователей Сети выходит уже за все возможные рамки. Чтобы поддержать юную звездочку, фанаты устроили в Сети флешмоб.

В Instagram появилось уже несколько сотен публикаций с двумя хештегами — #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу, пишет издание «СтарХит». Почти в каждой такой публикации поклонники призывают людей быть добрее к людям и, тем более, к детям.

«Это же так просто, обвинить в бесталанности 10-летнюю девочку, но так сложно просто порадоваться за ребёнка. И какая разница, чья она дочь. Меня вот лично это разочаровало», — написала одна из участниц флешмоба.

Напомним, после того, как Микеллу Абрамову объявили победителем шоу «Голос. Дети», и девочку, и ее семью начали буквально поливать грязью в Сети. Тогда представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых Валерий Меладзе, Дмитрий Нагиев и другие звезды, высказались, что итоги голосования нужно проверить.

Так в этом бесконечном споре удастся поставить точку. Для расследования Первый канал обратился к международной компании Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом.