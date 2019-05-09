Сергей Лазарев показал трогательное поздравление с 9 Мая от сына

Сергей Лазарев опубликовал видео, на котором его сын Никита поздравляет ветеранов с праздником и дарит им подарок.

Лазарев-младший пока не очень хорошо справляется с буквой «р», что делает его послание еще более трепетным и трогательным.

«Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы! Будьте здоровы! Ура! Сейчас я вам спою песню», — немного волнуясь, сказал Никита.

После этого он затянул: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой».

В сопроводительном посте к видео Сергей Лазарев написал, что нужно обязательно рассказывать детям о войне.

«Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков и никогда не сталкивалось с подобными жуткими событиями!! С Праздником! С Великой Победой!! С 9 мая!» — написал он.