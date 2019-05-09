НОВОСТИ

Альбина Джанабаева опубликовала «королевское» фото

На последнем снимке в соцсети Instagram певица примерила корону. Ее мужу Валерию Меладзе преображение очень даже пришлось по душе.

Альбина Джанабаева опубликовала «королевское» фото
Джанабаева примера корону Фото: GLOBALLOOKPRESS

Певица Альбина Джанабаева сейчас отдыхает вместе с супругом Валерием Меладзе в Монако. Ранее она уже порадовала поклонников совместными фото с мужем. На них певица предстала в повседневной одежде и без макияжа, чем вызвала массу комплиментов фанатов.

Спустя несколько часов в ее блоге появился еще один снимок, и на этот раз королевский. Альбина Джанабаева примерила корону и рассказала о планах на вечер, используя знаменитую фразу из фильма «Обыкновенное чудо».

«Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, — со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки — я буду все это бить», — прокомментировала свои фото певица.

Одним из первых на эту публикацию отреагировал супруг исполнительницы – Валерий Меладзе.

«Какие тарелки предпочитаете, Ваше Высочество, суповые или десертные?» — поинтересовался Меладзе.

Не один из вариантов Джанабаевой не понравился, и она попросила принести «пирожковые» тарелки.

Добавим, что среди комментариев нашлось и немало едких.

«Корона не жмет? Мозг не стянуло?» — написала одна из пользователей.

Альбину Джанабаеву такие реплики никак не задели. Певица отметила, что в короне чувствует себя прекрасно.

Вам может быть интересно:

"Ревность всем нам присуща": Альбина Джанабаева поделилась секретом, как сохранить семью На фестивале «Жара» Альбина Джанабаева покорила красную дорожку сияющим платьем Весенний макияж: Альбина Джанабаева снялась для обложки глянца

Тэги:

Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева в коронеАльбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Альбина Джанабаева опубликовала «королевское» фото
Интересно?
Поделись с друзьями: