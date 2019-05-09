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Трагедия Кати Жужи: после свадьбы с миллионером врачи нашли у нее тяжелое заболевание

Звезда «Дома-2» теперь вынуждена пить таблетки «горстями».

Трагедия Кати Жужи: после свадьбы с миллионером врачи нашли у нее тяжелое заболевание
Катя Жужа. Фото: instagram.com/katyajuja555/

Счастье 31-летней Кати Жужи, недавно сыгравшей свадьбу с сыном миллионера, 24-летним Артемом Маркеловым, омрачилось тяжелым диагнозом. У звезды «Дома-2» врачи обнаружили грыжу.

Опасность этого заболевания заключается во внезапности развития осложнений и отсутствии сопутствующих признаков. Зачастую больной просто не придает значения болям, периодически возникающим в организме. Грыжа может вызвать защемление нерва и даже спровоцировать некроз тканей.

«Я была с результатами своих анализов МРТ у врачей. У меня диагностировали грыжу, – рассказала Катя Жужа в Instagram. – Я слишком молода для такого диагноза, но теперь буду жить с этой болезнью и принимать миллиард таблеток».

Напомним, Катя Жужа вышла замуж за автогонщика Артема Маркелова. О нем известно, что он также является экс-бойфрендом другой звезды «Дома-2» Алены Водонаевой. Отец парня – Валерий Маркелов – владеет бизнесом в сфере строительства железных дорог, а также занимается банковским делом. Пара тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, не пригласив на торжество даже близких родственников.

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Трагедия Кати Жужи: после свадьбы с миллионером врачи нашли у нее тяжелое заболевание
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