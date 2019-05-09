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Тоже мнение: Виктория Дайнеко не считает, что женщина должна быть умной

Певица уверена, что у у слабого пола есть более мощное оружие.

Тоже мнение: Виктория Дайнеко не считает, что женщина должна быть умной
Фото: Globallookpress.com

Виктория Дайнеко озадачила поклонников неожиданным вопросом. Она поинтересовалась у подписчиков, нужен ли женщине ум.

Следом артистка пояснила, что видит более простой и удобный способ добиваться необходимых результатов.

«А кто сказал что девушка должна быть умной?? В любой непонятной ситуации губы бантиком, и вперед», — написала Вика, сопроводив пост селфи с губами «уточкой».

Выражение «губы бантиком» очевидно намекают, что представительницам слабого пола, по мнению Дайнеко, достаточно быть слабыми, женственными и привлекательными.

Фолловеры, в свою очередь, не согласились с певицей. Они напомнили, что она — взрослая женщина и талантливая эстрадная исполнительница.

«Виктория, Вам это не надо, как и не надо опускаться до обнажения на камеру! У Вас есть талант и голос, да и умом Вас Господь не обидел! Не разочаровывайте своих поклонников, не становитесь, пожалуйста, той безмозглой массой, которая скачет везде в одних трусах», — написал один из поклонников.

Напомним, недавно Виктория обратилась к подписчикам с просьбой не осуждать ее и избавить от непрошеных советов. Она подчеркнула, что хочет и может быть разной, например, быть хорошей мамой своей дочери и одновременно — привлекательной моделью для мужского глянца.

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Тоже мнение: Виктория Дайнеко не считает, что женщина должна быть умной
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