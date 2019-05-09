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«Без одежды было лучше»: фанаты раскритиковали образ Насти Каменских

После очередной опубликованной певицей фотографии в Instagram поклонники назвали ее одежду старомодной.

«Без одежды было лучше»: фанаты раскритиковали образ Насти Каменских
Фото:https://www.instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских любит шокировать подписчиков откровенными снимками. Так, на днях певица опубликовала фото в открытом раздельном купальнике, демонстрирующем идеальную фигуру.

В праздничный день исполнительница решила выложить более целомудренный кадр. На ее странице в Instagram появилось фото в свободном бежевом тренче, под которым была белая водолазка и темная юбка ниже колена с ярким принтом. В качестве аксессуаров Настя выбрала небольшую сумочку кросс-боди и модные в уходящем сезоне сапоги-казаки.

Тем не менее, поклонники не оценили стильный лук артистки. На нее обрушился шквал неодобрительных комментариев. Подписчики указали на неуместность, скучность и старомодность выбранного образа.

Фото:https://www.instagram.com/p/BxOnplLHpY7/
Фото:https://www.instagram.com/p/BxOnplLHpY7/

«Фууу, Настя, не расстраивай фанатов. Сними эти стремные шмотки», «Боже, что это за образ?», «Без одежды было лучше. У меня бабка в таком ходила», «Прикид реально стремный», «Куда мир катится? Что за тряпки, Настя?» — написали фолловеры.

Сама Каменских, впрочем, пока воздерживается от пояснений, от нее не появилось ни одного комментария.

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зведный стильмода и стильНастя Каменских
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«Без одежды было лучше»: фанаты раскритиковали образ Насти Каменских
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